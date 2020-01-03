تحويلها لمزار عالمي.. ننشر مخطط تطوير الأهرامات والمتحف الكبير (صور)

كتب - محمد عاطف:

مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، نهاية العام الجاري، تكثف الجهات المعنية بتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، جهودها لتحويل المنطقة إلى مزار عالمي، من خلال تنفيذ مشروع تطوير المسار المؤدي إلى المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، حتى تكون لائقة ومبهرة للسياح الذين سيكونون في انتظار أكبر متحف في العالم مجاورة لإحدى أهم عجائب العالم وهي الأهرامات.

وقد حصل "مصراوي" على التصور الكامل للمشروع والذي وضعه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، بعدما أصدر رئيس الوزراء قرارا رقم ٢٣٢٥ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة لدراسة تطوير الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، رئيس التنسيق الحضاري، وعضوية كل من اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير، ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثل عن وزارة النقل، ممثل عن محافظة الجيزة.

قامت اللجنة بإعداد الدراسة الخاصة بتطوير المسار المؤدي إلى المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في إطار خطة الدولة المصرية لإفتتاح المتحف الكبير بهضبة الاهرامات في النصف الثاني من عام 2020، لوضع تصور متكامل لتطوير الصورة البصرية للمسار المؤدي الى المتحف الكبير.

يهدف المشروع إلى إزالة اي تعديات أو تشوهات تؤثر على انبهار السياح بمشهد الهرم وما يراه بالمتحف، وأن يكون هناك تمهيد بصرى لرؤية الهرم والمتحف بتأكيد المشاهد المتميزة، مما يؤدي الى تعظيم العائد الاقتصادى من المشاهد المميزة وخاصة الهرم كأهم عجائب الدنيا السبع، والمتحف المصري الكبير كأحد أهم المتاحف عالميًا.​