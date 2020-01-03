وكيل البرلمان: أمامنا ٤ قوانين مكملة للدستور.. ونسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي بقانون

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب لـ"مصراوي" إن دور الانعقاد الجاري مكتظ بعدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور، مضيفًا: "أمامنا ما يقرب من ٤ قوانين مكملة للدستور وعلى رأسها قوانين الانتخابات والمقسمة كالتالي: قانون انتخابات مجلس النواب، قانون انتخابات مجلس الشيوخ، قانون تقسيم الدوائر".

وكشف الشريف عن مخاطبته سلفا وزير المالية محمد معيط، الذي استكمل رئاسة الوزارة في التعديلات الأخيرة، لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك عبر قانون جديد يستلزم العديد من البيانات فيً هذا الصدد، ولاسيما وأن نسبة الاقتصادي غير الرسمي بلغت ما يقارب ال ٧٠٪ ، مضيفًا: "وسنسعى بإذن الله لإقراره دور الانعقاد الجاري".

وبسؤاله عن مستقبل الحوار الوطني، الذي شارك فيه بحزب مستقبل وطن، والذي يهدف بخروج قوانين انتخابات يتوافق عليها الأحزاب، قال إن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم عرضها على البرلمان عند مناقشة قوانين الانتخابات

وأكد وكيل البرلمان أن نجاح جولات الحوار بين الأحزاب المصرية، وخروجه بأفضل رؤية حول مشروعات قوانين الانتخابات المقبلة، بما يلائم قدرات ومتطلبات الأحزاب المصرية بشكل توافقي، سيكون أمر جيد أتوقع حصوله وسيكون في صالح قوانين الانتخابات المرتقبة.

وشدد على أهمية مشاركة مختلف الأحزاب في هذا الحوار للخروج بقوانين توافقية، مؤكدًا أنه لا يمكن لحزب بعينه أن يقود الحياة السياسية في مصر، فلابد دائمًا من الرأي والرأي الآخر.