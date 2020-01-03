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اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة بمدينة الطور

04:17 ص الجمعة 03 يناير 2020
اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة بمدينة الطور

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بمدينة الطور، ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بالقوافل الدعوية التي تجوب محافظات الجمهورية، وتتوجه إحدى القوافل إلى محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لعقد ندوات بمدينة الطور، وأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: “الدخول في معية الله عز وجل، أسبابه وآثاره”.

تضم القافلة: الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور محمود شاهين مدير عام شئون القرآن، والدكتور خالد السيد غانم مدير عام بحوث الدعوة، والدكتور سعيد حامد مبروك عضو المركز الإعلامي، والشيخ ماجد راضي فرج والشيخ إبراهيم عبد النبي الصانع والشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، من مديرية جنوب سيناء.​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مسجد الرحمة مدينة الطور

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