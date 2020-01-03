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اليوم..الأوقاف تطلق قوافل دعوية إلى 3 محافظات

04:15 ص الجمعة 03 يناير 2020
اليوم..الأوقاف تطلق قوافل دعوية إلى 3 محافظات

وزارة الأوقاف

كتب- يوسف عفيفي:

تطلق وزارة الأوقاف، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب وعلماء الوزارة، اعتبارًا من اليوم الجمعة المقبل إلى محافظات المنيا، البحيرة وجنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة، أن إطلاق هذه القوافل يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن علماء القافلة سيؤدون صلاة وخطبة الجمعة تحت عنوان "الدخول في معية الله عز وجل..أسبابه وآثاره" ويعقدون ندوات ثقافية للرد على استفسارات المواطنين بشأن مختلف القضايا الدينية.​

وزارة الأوقاف قوافل دعوية المنيا

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