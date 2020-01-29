نبيل فاروق يكشف تفاصيل لقائه الأول مع أحمد خالد توفيق

كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

قال الكاتب نبيل فاروق، إنه لم يكن يعرف الكاتب أحمد خالد توفيق، في بداية مشواره الأدبي رغم أنهما ينتميان لبلد واحد وهو طنطا.

وأضاف فاروق -خلال اللقاء الفكري الذي عقد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء الأربعاء: "تعرفت على خالد توفيق بعد عامين من بداية عمله، واستمر أول لقاء بيننا لمدة ٦ ساعات متصلة نظرا لاهتماماتنا المشتركة، وتطابق أفكارنا"، مؤكدا أنه كان كاتبًا موهوبًا.

وأوضح أن أصعب ما يواجهه في كتابة أي قصة هو نهايتها، مشيرا إلى أنه واجه صعوبات كبيرة في بداية مسيرته لنشر أعماله، على عكس ما يحدث الآن، من سيولة نشر أي عمل طالما يستطيع الكاتب أن يدفع لدار النشر تكاليف الطباعة.