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البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكنيسة الإثيوبية

09:45 م الأربعاء 29 يناير 2020
البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكنيسة الإثيوبية

البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكنيسة الإثيوبية


كتب مصطفى علي:
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من الكنيسة الإثيوبية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء.

تكون الوفد من الأسقف إغريغوريوس أسقف إقليم شور شرق إثيوبيا ومستشار متياس الأول بطريرك إثيوبيا، وجبرياسوس والدياكون أديس.

حضر المقابلة جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والراهب القمص أنجيلوس النقادي.

البابا تواضروس الكنيسة الإثيوبية

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