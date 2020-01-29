البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكنيسة الإثيوبية



كتب مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من الكنيسة الإثيوبية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء.

تكون الوفد من الأسقف إغريغوريوس أسقف إقليم شور شرق إثيوبيا ومستشار متياس الأول بطريرك إثيوبيا، وجبرياسوس والدياكون أديس.

حضر المقابلة جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والراهب القمص أنجيلوس النقادي.