رئيس الرقابة الإدارية للسفير السعودي: تعميق التعاون في مجال مكافحة الفساد

القاهرة- أ ش أ:

أكد الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حرص الهيئة على تعميق التعاون مع المملكة العربية السعودية من خلال تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة، للسفير أسامة بن أحمد النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية.

وفي بداية اللقاء، أعرب الوزير رئيس الهيئة عن ترحابه الشديد بهذه الزيارة، مشيرًا إلى العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من الاهتمام الذي أولاه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لتعميق الشراكة بين البلدين في كافة المجالات، فقد تم إبرام اتفاقية في مجال منع ومكافحة الفساد تم توقيعها أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر عام 2016.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجالات التدريب بين هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد السعودية "نزاهة" في ضوء الاختصاصات التي أضيفت لمهام كل من الهيئتين وفق التعديلات التشريعية المستحدثة لعملهما.

كما تم استعراض القدرات التدريبية والإسهامات التي نفذتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية المصرية في تدريب الكوادر التي تعمل بمجال مكافحة الفساد في مصر والدول العربية والأفريقية، وذلك على أعمال الرقابة الوقائية وإرساء قواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية، وغيرها من المجالات الأخرى.

كما تم استعراض حل بعض المشكلات التي واجهت الاستثمارات السعودية في مصر من خلال جهود إدارة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، ومناقشة وبحث الإجراءات اللازمة لتيسير عمل المستثمرين السعوديين في مصر وسبل دفع وزيادة تلك المشروعات والاستثمارات.

ومن جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية عن سعادته بهذه الزيارة التي التي تُعد الأولى له، وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتابع النجاحات التي تحققها هيئة الرقابة الإدارية في مصر، مؤكدا تقديره للقيادة السياسية في مصر وتطلعه لتعميق هذا التعاون.