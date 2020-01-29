الرقابة الإدارية: القبض على رئيس الوحدة المحلية لمرسى علم لحصوله على رشوة

كتب- أحمد جمعة:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب محل تجاري تقدم بطلب لاستخراج ترخيص تشغيل.

واستغل المتهم سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الذي يعمل تحت رئاسته، وعرض عليه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر فى شأن تنظيم بعض الأنشطة المرخص بها للمحالات داخل المناطق السكنية.

ويجري عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.