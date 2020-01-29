إسكان النواب توصي بتشكيل لجنة فنية للوقوف على حالة محطات المعالجة

كتب- أحمد علي:

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعها الثاني اليوم برئاسة النائب يسري المغازي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وناقشت اللجنة، طلب إحاطة بشأن إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث توجد محطة صرف بمدينة طنطا سبق تشغيلها منذ عام 1990 على مرحلتين بسعة 90 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف أن تلك المحطة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتوسعة زيادة القدرة الاستيعابية، خاصة مع وجود مساحة ٦ أفدنة مساحة مجاورة للمحطة سبق وجرى الاتفاق عليها لكن يوجد خلاف بين الهيئة والمحافظة لعدم سداد المحافظة قيمة تلك المساحة مما تسبب في عدم جدوى القرض الخاص بتطوير المحطة محل طلب الإحاطة.

وأشار محمود هجرس رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية موضحا أنه جاري حل المشكلة، وعقب فرج ذكي نائب رئيس الهيئه القوميه لمياه الشرب بأن هذا الموضوع تم مناقشته مع وزير الاسكان ومخاطبة شركة القاهرة للمياه بعمل إعادة دراسات الموضوع ولم نتوصل إلى حل حتى الآن.

واقترحت الهيئة أن تكون المحطة بالكامل تحت الأرض وفي هذه الحال لا نحتاج إلى مساحة ٦ أفدنة لعمل التوسعة اللازمة.

وأوصت اللجنة تشكيل لجنة فنية منبثقة من لجنة الاسكان للوقوف على حالة محطات المعالجة لإيجاد حلول جذرية.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الاحاطة لحين حضور المستشار سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان.

كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلبي الاحاطة المقدمي من النائب نبيل أبو باشــا، بشأن سوء حالة مياه الشرب بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية دون تحرك الجهات المعنية، والنائب حامد جلال ، بشأن تقاعس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن القيام بعملها في استكمال أعمال مشروعات الصرف الصحي بقـرى مركز المحلة الكبرى و محافظة الغربية لعدم حضورهم.