حماية المنافسة يطالب المنشآت السياحية بإخطاره عن ممارسات احتكارية لشركة "هاينكن"

كتب – يوسف عفيفي:

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، جميع المنشآت السياحة والفندقية التي تتعامل بشكل مباشر مع شركة الأهرام للمشروبات (هاينكن)، ضرورة إخطاره بأي ممارسات احتكارية يتم فرضها من قبل الشركة خاصة في عمليات البيع والتوريد لكافة منتجاتها

وقال الجهاز في كتابه الرسمي، للغرفة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتلقى كافة الشكاوى التي يقدمها أعضاء الغرفة، وذلك في إطار دور الجهاز لإيقاف ومنع أي ممارسات احتكارية والعمل على تعظيم دور المنافسة.

وأكد الجهاز، أنه قرر إلزام مجموعة الأهرام للمشروبات (هاينكن)، وأطرافها المرتبطة، بالتوقف فوراً عن فرض شروط تعسفية على المنافسين أو أي ممارسات احتكارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار والتقيد بتنفيذ أي تعليمات من شأنها أن تؤدى إلى حصرية التعامل معها، وتؤدي إلى مخالفة قانون حماية المنافسة، وذلك في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه.

ودعا الجهاز، غرفة المنشآت السياحية، بضرورة التعميم على أعضائها بإخطار الجهاز بأي ممارسات من قبل الشركة على المنشآت السياحية أو تعرضها لأي ضغوط من شأنها إجبار المنشاة على أمور أخرى، قد تؤدى للضرر وتحميلها أعباء أياً كان نوعها، عبر وسائل التواصل من بينها عنوان الجهاز B19 الدور الأول، القرية الذكية، الكيلو 28 طريق الإسكندرية الصحراوي، أو عبر الهاتف الأرضي رقم0235351900 وفاكس رقم 0235370436

والبريد الإلكتروني info@eca.org.eg أو عبر رسالة على الفيس بوك للجهاز واسمها (الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية).