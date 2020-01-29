البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الأمريكي بالقاهرة بالمقر البابوي

كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن الزيارة تأتي بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية بمصر.

وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالسفير الأمريكي الجديد، وتمنى له كل التوفيق في مهام عمله.

ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، العظة الأسبوعية، بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث من المقرر أن يستضيف فاعليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس.

ويستانف البابا تواضروس الثاني الاجتماع الأسبوعي، بعد توقفه بسبب أعياد رأس السنة والميلاد المجيد.​