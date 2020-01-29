الكهرباء: دراسة عزل الجزء السفلي من أعمدة الإنارة على مستوى الجمهورية

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، الأربعاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف الصديق حول تقاعس وزارة الكهرباء عن تغيير الأعمدة غير الصالحة للاستعمال، وعدم عزل الجزء الأسفل للعامود وحتى الداخل في بطن الأرض تجنبا لحوادث الكهرباء وحفاظا علي المال العام حتي يطول عمر العمود.



وقال المهندس مصطفى عبد الحكيم محمد، ممثل مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة ذات الجهد المنخفض أولوية للشركة، وتعمل على قدم وساق في هذا الصدد، بالإضافة إلي إجراء صيانة دورية.



وأضاف محمد أن هناك مقترح يجري دراسته لمراعاة الجزء السفلي من الأعمدة ليتم تعميمها علي مستوي الجمهورية، بحيث يُلحق بالعمود منطقة عازله.

وانتقد النائب يوسف الصديق، تباطؤ الكهرباء في تنفيذ تغيير الاعمدة غير الصالحة للاستعمال على مستوى الجمهورية لاسيما "ابشواي ويوسف الصديق" بمحافظة الفيوم.

وأشار إلى أنه جرى تغيير 150 عمود في ابشواي لكن لم يحدث أي تغير في يوسف الصديق، كما أنه تمكن من توفير 7 ملايين جنيه من وزارة التخطيط لصالح تغيير الأعمدة التالفة.