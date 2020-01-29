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حفيدة "نيلسون مانديلا" تزور المتحف المصري الكبير

05:41 م الأربعاء 29 يناير 2020
حفيدة "نيلسون مانديلا" تزور المتحف المصري الكبير

حفيدة نيلسون مانديلا في المتحف الكبير

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، وكان في استقبالها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وبحسب بيان اليوم، تضمنت الزيارة جولة داخل معامل الترميم بمركز الترميم، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم والموقع الإنشائي للمتحف وقاعات العرض.

من جانبها، عبرت حفيدة مانديلا، عن انبهارها بضخامة المتحف، معربة عن سعادتها بما شاهدته من إنجاز في هذا المشروع الضخم الذي ينتظر العالم كله افتتاحه.

حفيدة نيلسون مانديلا المتحف المصري الكبير ميدان الرماية عاطف مفتاح تمثال الملك رمسيس الثاني
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