"ينقي التراث من الشوائب".. عضو بكبار العلماء يكشف أهمية مركز الأزهر للتجديد

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، إن مركز الأزهر للتراث والتجديد، الذي أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن إنشاؤه يهذب وينقي التراث من الشوائب التي علقت به، ولن يلغيه.

وأضاف مهني في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن المركز وظيفته حذف ما دخل عليه من الإسرائيليات والأكاذيب والأباطيل، ونفي الصفات التي حاولت بعض الجماعات الإرهابية إلصاقها بالإسلام كالتطرف والعنف، والإسلام من كل ذلك براء، وهو دين مكارم الأخلاق.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن المركز سيضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، وأساتذة جامعات ومتخصصين في مجالات المعرفة ممن يريدون ويرغبون في الإسهام في عملية «التجديد» الذي ينتظره المسلمون وغير المسلمين.

ونوه عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن فضيلة الإمام الأكبر بإعلانه إنشاء مركز الأزهر للتراث والتجديد، دخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وأعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، إنشاء مركز الأزهر للتراث والتجديد.