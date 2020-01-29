قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة بسبب كسر في الخط الرئيسي بطريق مسطرد

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حدوث كسر مفاجيء بالخط الرئيسي بطريق مسطرد القديمة، معربة عن أسفها لحدوث العطل الخارج عن إرادتها.

وأوضحت الشركة في بيان لها الأربعاء، أن كسر الخط الرئيسي بمسطرد ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "النزهة الجديدةـ هليوبوليسـ سانت فاتيماـ منطقة الحجاز ومتفرعاتهـ جامع الفتح ـ خلف الكلية الحربية ـ ش فريج سميكة ـ منطقة عين شمس الشرقية ـ منطقة المسلة ـ خارجة المطرية ـ الهايكستب".

وأعلنت الشركة بذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاحات في أقل فترة زمينة، مشيرة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالرقم الساخن 125 من التليفون الأرضي.