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قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة بسبب كسر في الخط الرئيسي بطريق مسطرد

05:30 م الأربعاء 29 يناير 2020
قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة بسبب كسر في الخط الرئيسي بطريق مسطرد

كتب - محمود مصطفى:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حدوث كسر مفاجيء بالخط الرئيسي بطريق مسطرد القديمة، معربة عن أسفها لحدوث العطل الخارج عن إرادتها.

وأوضحت الشركة في بيان لها الأربعاء، أن كسر الخط الرئيسي بمسطرد ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "النزهة الجديدةـ هليوبوليسـ سانت فاتيماـ منطقة الحجاز ومتفرعاتهـ جامع الفتح ـ خلف الكلية الحربية ـ ش فريج سميكة ـ منطقة عين شمس الشرقية ـ منطقة المسلة ـ خارجة المطرية ـ الهايكستب".

وأعلنت الشركة بذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاحات في أقل فترة زمينة، مشيرة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالرقم الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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قطع المياه طريق مسطرد كسر ماسورة مياه

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