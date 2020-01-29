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قومي حقوق الإنسان يستقبل وفدًا سعوديًا

04:28 م الأربعاء 29 يناير 2020
قومي حقوق الإنسان يستقبل وفدًا سعوديًا

المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، وفدًا من هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بمقر المجلس.

ويهدف اللقاء، وفق بيان، للتعرف على تجربة المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال الممارسات والأساليب التي يقوم بها المجلس من خلال تلقي الشكاوى بوسائل الاتصال المختلفة والعمل على حلها مع الجهات المعنية بما يتسق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ورحب فايق، بالوفد السعودي، مؤكدًا أن العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات بين المجلس وهيئة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.

المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق المملكة العربية السعودية وفد سعودي

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