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الوزراء يوافق على تعديلات بشأن محطة الصب السائل بميناء العين السخنة

03:24 م الأربعاء 29 يناير 2020
الوزراء يوافق على تعديلات بشأن محطة الصب السائل بميناء العين السخنة

الدكتور مصطفى مدبولى

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المُبرم بتاريخ 4/5/2017 بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانىء دبي العالمية وشركة أميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بإنشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لسياسة الحكومة في دعم الاستثمار، وانفتاح الهيئة على مبدأ التسوية الودية بما لا يخل بحقوق الدولة ويُحقق النتائج المرجوة من المشروعات، وعدم رغبة الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية حرصًا منها على مناخ الاستثمار، وفي إطار متابعة المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية، وبصفة خاصة المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية في ميناء السخنة.

مجلس الوزراء ميناء العين السخنة قناة السويس محطة الصب السائل

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