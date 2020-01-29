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برواتب مجزية.. وظائف خالية في فنادق شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة

02:03 م الأربعاء 29 يناير 2020
برواتب مجزية.. وظائف خالية في فنادق شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن بدء مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، غدًا الخميس، قبول طلبات راغبي العمل على 150 فرصة في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية، فضلًا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجات طعام وبدل مواصلات وتأمين صحي.

وقال سعفان، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في مُشرف أول إشراف داخلي، ومُشرف إشراف داخلي (غرف ومناطق عامة)، وعامل إشراف داخلي (غُرف)، وعامل إشراف داخلي (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين.

وأشار ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إلى أنه لا يشترط الخبرة إلا في وظائف معينة، موضحًا أن المقابلة الشخصية في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، مؤكدًا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا.

وأشار سعيد، إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق طبقًا لتعليمات وزير القوى العاملة أولًا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال سعيد، إن الطلبات تقدم من غدِ الخميس وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

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