ساويرس يقترح تقديم عرض بديل أكثر عدلا من صفقة القرن: بدلا من الرفض المطلق

كتب- محمد نصار:

طالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بتقديم عرض بديل أكثر عدلا من "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدلا من الرفض المطلق.

واستبق المهندس نجيب ساويرس إعلان الخطة الأمريكية المقترحة لتسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، قائلًا على صفحته الشخصية على تويتر: "لا أنتظر خيرًا من خطة كوشنر للسلام في فلسطين.. لكن أرجو عدم الاعتراض عليها أو رفضها قبل الإعلان عن تفاصيلها حيث هذا يعطي انطباعًا أننا دائمًا نرفض".

وتابع ساويرس: "فلننتظر التفاصيل ونقدم عرضًا مقابلًا أكثر عدلًا بدلًا من الرفض المطلق وعدم تقديم البديل".

ورد حساب باسم "vered"، على تويتة ساويرس بقول: "الله يرحمك يا عبدالناصر أسد العروبة"، ليرد رجل الأعمال: "بطل هزيمة 1967".

وعلق حساب آخر باسم "yousersef"، بقوله: "أريد أن أعمل معك صفقة أن آخذ ثلثي أموالك.. فرجاء لا تعترض على هذه الصفقة قبل أن أعلن بنود كيف آخذها منك، حتى لا يقولوا عليك أنك دائمًا ما تعترض".

ورد ساويري عليه: "الفرق هنا إنهم خدوا ثلثي أرضك خلاص.. وبالتالي إحنا عايزين نسترجعها والحق معانا".

وقال حساب آخر باسم محمود فهمي: "أول مرة اختلف معاك يا هندسة، الأهم من الهزيمة أو النصر الكرامة وهو كان بطل الكرامة". ليرد ساويرس: "أول مرة أسمع عن كرامة المهزوم".