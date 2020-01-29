شيخ الأزهر يشكر حكومة جامبيا لموقفها من مسلمي الروهينجا

كتب- محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالشكر والتقدير لحكومة جامبيا ووزير العدل بها، لإعداده ملفا متكاملا وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة عمليات القتل والتنكيل والإبادة البشرية والتهجير ضد مسلمو الروهينجا.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر، إلى إجماع العلماء الذين شاركوا في مؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي" أن هذه الأحداث يجب ألَّا تمر بدون حساب، وأن يكون ذلك وصمة عارٍ في جبين العالم الساكت على هذه الجرائم.

واختتمت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات مؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، الذي عقد على مدار يومين، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة.