وزير التنمية المحلية: طلاء 18900 منزل بـ7 محافظات وقطع المرافق عن الممتنعين

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن موقف تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني بالمحافظات، حيث أشار إلى انتهاء المحافظات من طلاء أكثر من 34 ألف مبنى وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بمدن وعواصم المحافظات.

وأشار شعراوي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى استمرار المحافظات في متابعة استكمال طلاء واجهات المباني، مؤكدًا عدم ادخال أية مرافق للعمارات السكنية أو المنشآت غير مكتملة التشطيب الخارجي لحين تشطيب الواجهات وذلك تنفيذًا لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام باللون الموحد للمباني بالمدينة أو الحي.

وأوضح الوزير، أنه تم تكليف المحافظات بحصر المباني غير منتهية التشطيب وحث السكان على تشطيب العمارات ومنحهم مهلة محددة للتنفيذ وفي حالة عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجيًا لحين الالتزام بتطبيق القرار.

وأضاف اللواء شعراوي، أن التقرير أوضح أن محافظة الأقصر انتهت من طلاء 5613 مبنى، وقنا 3673 مبنى، وبني سويف 2599 مبنى، والشرقية 2145 مبنى، والغربية 2092 مبنى، والجيزة 1471 مبنى، والقاهرة 1308 مبنى.

كما أوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تقوم بتحديد اللون المناسب لطبيعتها حفاظًا على المظهر الحضاري بالتنسيق مع الجامعات والحفاظ على الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.