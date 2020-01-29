شركة مياه المنيا تنظم دورة تدريبية للربط بين المعامل وتشغيل المحطات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن قطاع المعامل بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة نظم دورة تدريبية لعدد 26 متدربا من قطاع المعامل بالشركة تحت عنوان "الربط بين نتائج المعمل وتشغيل محطات الصرف الصحي".

وأشار الشهاوي، في بيان اليوم، إلى أن الهدف من هذه الدورات هو الوصول إلى المعدلات العالمية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، والمراجعة الدورية لنتائج عينات المعمل لمعرفة أوجه القصور في المحطات في حالة تواجدها وسرعة حلها.

وفى سياق متصل، اجتاز اثنان من مديري الإدارات بقطاع المعامل بشركة المنيا دورة التوعية لمتطلبات جودة المعامل (ISO /IEC 17025 )، بمركز التدريب الاقليمي بشركة القاهرة للصرف الصحي، تحت رعاية المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة، كإحدى آليات تطوير قطاع المعامل لتوفير كوب مياه شرب نظيف وصرف صحي آمن.