أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

شيخ الأزهر يشكر السيسي لرعايته مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي

10:26 ص الأربعاء 29 يناير 2020
شيخ الأزهر يشكر السيسي لرعايته مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايتهِ لمؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، الذي عقده يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، ونخبة من العلماء المشاركين بالمؤتمر، في بيان له الأربعاء، بالشكر للرئيس، لافتتاحِه أعمال المؤتمر، بكلمة أَثْرَت أعماله، وكانت من أهم عوامل نجاحه، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وألقى فضيلة الإمام الأكبر البيان الختامي لمؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي

أحمد الطيب السيسي مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

للمصدرين.. صرف ١٠٪ إضافية من المستحقات المتأخرة للشركات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحذر من الشبورة وبرودة الليل: تصل ذروتها في هذا الوقت