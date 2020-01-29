أمطار خفيفة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الأربعاء والخميس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أنه المتوقع سقوط أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة على السواحل الشمالية.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن الأمطار تسقط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية تكون شدتها خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتابع: "تستمر درجات الحرارة في الانخفاض الشديد والسريع خلال فترات الليل، وتصل إلى ذروة الانخفاض من الساعة 3 وحتى السادسة صباحا.

وأكد شاهين، وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، مما يؤدي إلى تقليل مستوى الرؤية الأفقية، ناصحا المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وأشار إلى أن نشاط الرياح يتواجد فقط في بعض المناطق من جنوب سيناء.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة تصل إلى درجة أو درجتين، في جبال سانت كاترين، وهو أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام، بينما تصل درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى، خلال ساعات النهار ما بين 18 إلى 19 درجة، والصغرى تصل إلى 8 درجات مئوية.