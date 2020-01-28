أسامة العبد: الأزهر يستخدم المنهج العلمي في التفكير والتدريس

بعد زيارته لأكاديمية التدريب.. ماذا قال رئيس الوزراء لنواب المحافظين؟

كتب - محمد عاطف:

تصوير محمود بكار:

ثمن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، دور الأزهر الشريف في نشر الدين الاسلامي الوسطى في العالم كله.

وقال خلال كلمته بندوة دور الجامعات في استثمار طاقة الشباب في العالم الإسلامي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء: "الأزهر يستقبل مبعوثين من ١٠٠ دولة ولا توجد دولة في العالم تستقبل هذا الكم من المبعوثين".

وأضاف العبد: بعض الدول تقدر الأزهر أكثر من مصر نفسها، وتجربتنا في جامعة الأزهر تجربة ثرية، نعتمد خلالها على التدرج في التعليم والفقه، وعلى استخدام المنهج العلمي في التفكير والتدريس.

وأوضح أن المؤتمرات التي تنظمها جامعة الأزهر، مهمة جدا في تكوين الشباب لأنها تطلعهم على أحدث الأبحاث ويمكن تنفيذ المؤتمرات بأقل الإمكانيات.