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رئيس الوزراء يُكرم وزير الصناعة السابق بحضور "جامع"

10:27 م الثلاثاء 28 يناير 2020
رئيس الوزراء يُكرم وزير الصناعة السابق بحضور "جامع"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، درع تكريم للمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة السابق، في حضور نيفين جامع، الوزيرة الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بهما اليوم الثلاثاء، حيث وجّه مدبولي الشكر للمهندس عمرو نصّار، على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وعلى الجهود المبذولة منه، متمنياً له التوفيق في خطواته المقبلة.

من جانبه توجّه المهندس عمرو نصّار، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على هذه اللفتة الكريمة، مشيراً إلى أنه على تنسيق تام مع وزيرة التجارة والصناعة الحالية، وأنه على استعداد لتقديم الرأي والمشورة بشأن أي ملف من ملفات عمل الوزارة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء نيفين جامع عمرو نصار

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