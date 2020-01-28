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مدبولي يطالب نواب المحافظين برفع تقرير دوري عن إنجازاتهم

10:01 م الثلاثاء 28 يناير 2020
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كتب - يوسف عفيفي:
تصوير - هاني رجب:

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نواب المحافظين، بالتواصل المستمر ورفع تقرير دوري بما تم إنجازه من أعمال لكل نائب في محافظته، والمشاكل التي يواجهها، لافتًا إلى أن السكوت وعدم ظهور دور النائب سيكون تقصيرًا منه.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، نواب المحافظين الجدد في الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الثلاثاء.

وقال مدبولي: "إذا لم يُمكن النائب من أداء عمله يرفع ذلك لرئيس مجلس الوزارء، كما سأطلب تقييمًا من المحافظين عن النواب، وسأنتظر تقريرًا بدوركم والمعوقات التي تواجهكم".

وأعرب عن أمله في نجاح التجربة، مضيفًا: "سأكون أسعد إنسان في الدنيا إذا نجحتم، ونأمل أن تكون هناك طفرة حقيقية في المحافظات".

وكشف رئيس الوزراء عن ضخ عشرات المليارات في الخطة الاستثمارية لدفع عجلة النمو في المحافظات.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأكاديمية الوطنية للتدريب نواب المحافظين

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