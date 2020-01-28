أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مريم نعوم: "بين بحرين" غير متحامل على الرجل

09:09 م الثلاثاء 28 يناير 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

نفت السيناريست مريم نعوم، أن يكون فيلم "بين بحرين" متحاملا على الرجل، قائلة: "الفيلم غير متحامل على الرجل، لأنه قدم عدة نماذج داعمة للمرأة ومتفهمة لها ولشخصيتها".

وأضافت خلال ندوة لمناقشة فيلم "بين بحرين"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء: "من هذه الشخصيات نجد أبو الدكتورة وهو نموذج إيجابي نجح أن يزرع في نجلته الطموح، وكذلك الشيخ الإسلامي، حتى شخصية "حسن"، بطل الفيلم فإنه لم يكن سيئا على طول الخط، وإنما كان لديه الناحيتين مثل كل الناس".

وتابعت: بالعكس، الفيلم تحامل على المرأة أيضا، وانتقد أداء عددًا من السيدات، وحاولنا خلاله أن نلمس الواقع ونقدم دراما واقعية، من خلال هذه الشخصيات، ولم نسع لإدانة أحد.

وأكدت نعوم أن صناع العمل فكروا في عدم عرض الفيلم في العاصمة فقط، وقرروا توصيل الفيلم للناس في بيوتهم.

وقالت: حسب علمي سيتم عرض الفيلم في قصور الثقافة ومراكز دعم المرأة فضلا عن عرضه في التليفزيون، لأننا نريد أن يتم مشاهدة الفيلم بشكل جدي.

مريم نعوم فيلم بين بحرين معرض الكتاب

الخبر التالى:

رئيس الوزراء لنواب المحافظين: الأرض ليست مفروشة بالورود
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:القدس لإسرائيل وأبوديس للفلسطينيين.. تفاصيل وضع المدينة المقدسة في صفقة القرن