النقل تصدر بيانًا عن إنقاذ أب لابنته من دهس القطار: خالف تعليمات الأمان

كتب - أسامة علي:

أصدرت وزارة النقل، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لمواطن يحتضن ابنته بين رصيف السكة الحديد وأحد قطارات البضائع بمحطة الإسماعيلية.

وقالت الوزارة إنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الواقعة تبين أن المواطن كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية والذي توقف بمحطة الإسماعيلية بالرصيف رقم 1.

وأضافت أنه بدلا من أن ينزل المواطن من باب القطار المخصص لنزول الركاب على رصيف 1 للوصول إلى رصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، خرج المواطن من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر عبر فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على رصيف رقم 2 مخالفا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد.

وأوضحت الوزارة أنه أثناء عبور المواطن بين فواصل عربات قطار البضائع، وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع، فنزل الأب لمساعدة ابنته للصعود إلى الرصيف وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين اتباع تعليمات السلامة والامان عند استخدام هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويا حفاظا على سلامتهم وارواحهم والعبور من الاماكن المخصصة لذلك ( كباري مشاة- أنفاق) عند استخدام مرفق السكة الحديد وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك.