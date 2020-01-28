العناني يستقبل وزير السياحة الأسبق.. وزعزوع يعرض دعمه وخبرته

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعباسية، هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والذي حرص على مقابلة الوزير لتقديم التهنئة على توليه حقيبة السياحة والآثار متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

وخلال اللقاء أعرب زعزوع عن استعداده وحرصه على تقديم كل الدعم للوزارة بشكل ودي بما لديه من خبرة سابقة في هذا المجال.

ورحب العناني بزعزوع معربا عن حرصه بالتواصل مع القيادات السابقة للاستفادة من خبراتهم بما يخدم الوزارة والنهوض بقطاعاتها المختلفة.