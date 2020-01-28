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مدبولي يتفقد غرف عمليات امتحانات البرنامج الرئاسي للقيادة

08:35 م الثلاثاء 28 يناير 2020
مدبولي يتفقد غرف عمليات امتحانات البرنامج الرئاسي للقيادة

الدكتور مصطفى مدبولى

كتب - يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، على هامش لقاءه بنواب المحافظين الجدد.

كما تفقد مدبولي، خلال الزيارة، غرفة عمليات اختبارات المتقدمين للدفعة الثانية والثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التي تجرى داخل مقر الأكاديمية، حيث تبلغ مدة التدريب شهرين متتاليين.

كما التقى رئيس الوزراء، بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريب 23 نائبا الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر ٢٠١٩.

يذكر أن رئيس الوزراء، أعلن عقب إجراء حركة المحافظين الأخيرة، خضوع نواب المحافظين الشباب لبرامج تدريبية تأهيلية مكثفة، لضمان اكتسابهم المهارات والقدرات اللازمة لأداء عملهم المكلفين به بأفضل صورة ممكنة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء البرنامج الرئاسي

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