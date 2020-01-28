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رئيس الوزراء يصل الأكاديمية الوطنية للتدريب للقاء نواب المحافظين

08:24 م الثلاثاء 28 يناير 2020
رئيس الوزراء يصل الأكاديمية الوطنية للتدريب للقاء نواب المحافظين

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - يوسف عفيفي ومحمد غايات:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، على هامش لقاءه بنواب المحافظين الجدد.

أجرى مدبولي، جولة تفقدية للأكاديمية الوطنية للتدريب، قبل لقاء نواب المحافظين الجدد.

وجاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريب 23 نائبا الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر ٢٠١٩.

يذكر أن رئيس الوزراء، أعلن عقب إجراء حركة المحافظين الأخيرة، خضوع نواب المحافظين الشباب لبرامج تدريبية تأهيلية مكثفة، لضمان اكتسابهم المهارات والقدرات اللازمة لأداء عملهم المكلفين به بأفضل صورة ممكنة.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأكاديمية الوطنية للتدريب نواب المحافظين

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