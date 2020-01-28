بنسبة نجاح ٧٢.٨%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

كتب - محمد عبدالناصر:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الاعدادية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وأشار الى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ ١٤٩٠١٦ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٤٨٠٠٣ طلاب.

وأضاف المحافظ أن عدد الطلاب الناجحين بلغ ١٠٧٧٨١ طالبًا وطالبة بنسبة ٧٢.٨٢% بزيادة قدرها ١% عن العام الماضي.

وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم حصلت على المركز الاول بنسبة ٨١.٩٧% وحصلت ادارة اكتوبر على المركز الثاني بنسبة ٨١.٣٨%.