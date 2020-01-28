أول تعليق من "عربية النواب" على إعلان صفقة القرن

كتب - أحمد علي:

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إعلان الرئيس دونالد ترامب تفاصيل صفقة القرن رسمياً، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بمثابة "وعد بلفور جديد".

وأوضح أباظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن لجنة الشئون العربية ستعقد اجتماعًا، لمناقشة التطورات الأخيرة فيما يخص صفقة القرن، خاصة أن مصر دائما ما تؤكد وقوفها ومساندتها للشعب الفلسطيني في حقه بعدم التعدي على أراضيها.



وأضاف: "ترامب الذي لا يملك شيئًا في أراضي فلسطين يريد أن يمنح نتينياهو الذي لا يستحق أراضي الدولة العربية الشقيقة".

كان ترامب، قال إن الخطة المقترحة تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.