جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب أدوات ومستحضرات التجميل

كتب - محمد عبيد:​

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من الكويت، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 10 آلاف قطعة من أدوات ومستحضرات التجميل.

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.