"خلف المرآة".. كاتبة تُعيد تشكيل تجاربها الذاتية في روايتها الأولى

كتبت- شروق غنيم:

صدرت أولى روايات الكاتبة والشاعرة داليا عمارة عن مؤسسة زهراء الشرق بالقاهرة، تحت اسم "خلف المرآة"، والتي جمعت فيه الواقع بالأسطورة، في محاولة لإعادة تشكيل التجارب الذاتية للمؤلفة.

وتعد "خلف المرآة" الرواية الأولى للكاتبة، ومن خلالها تحاول تحديد علاقاتها الحضارية والثقافية بتاريخها الذاتي "داليا/حياة"، سواء كان ذلك المدون في شكل تسجيل وقائع تاريخية معروفة سلفًا، أو من خلال علاقتها بمنجزها الأسطوري والقصصي القديم.

وداليا عمارة، أديبة وشاعرة غنائية مصرية، لها عدد كبير من الأعمال الأدبية والشعرية المنشورة في عدد من الصحف المصرية، ودرّست الأدب الإنجليزي بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية. وتأتي الرواية في 190 صفحة تقريبًا، بغلاف من رسومات الفنانة جهاد الشافعي، وتصميم وألوان الفنان أحمد عبد ربه.

ويعتبر تيار «الواقعية السحرية» اتجاهًا سرديًا للنص، وشاع خلال القرن العشرين، وبرع فيه أدباء أمريكا اللاتينية أمثال: ماركيز، وماريو فرجاس يوسا، وبورخيس، وغيرهم.