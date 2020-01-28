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شيخ الأزهر: الإلحاد خطر يهدد المجتمعات.. وسبب للتطرف

08:04 م الثلاثاء 28 يناير 2020
شيخ الأزهر: الإلحاد خطر يهدد المجتمعات.. وسبب للتطرف

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر دعا أبرز علماء المسلمين للتباحث في التجديد في الفكر الإسلامي، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي، وكلمته التي كان لها أثر البالغ على فعاليات المؤتمر، وإنابة رئيس مجلس الوزاء لحضور المؤتمر.

وأضاف الإمام الأكبر خلال إلقاء البيان الختامي لمؤتمر تجديد الفكر الديني، اليوم الثلاثاء، أن الجماعات المتطرفة عملت على تشويه صورة الإسلام في الدول الغربية، ومن واجب المؤسسات دعم جهود الدول للتخلص من شرور هذه الجماعات، خاصة وأنها تعتد في فكرها على مجموعة الأفكار المغلوطة التي لا اساس لها في الإسلام.

وشدد شيخ الأزهر على أن الإلحاد خطر يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات المحافظة على دينها، وأنه سبب مباشر من أسباب التطرف والإرهاب ويجب على العلماء التسلح بمذهب تجديدي للتعامل مع ظاهرة الإلحاد.

وأوضح أن التكفير فتنه ابتليت به المجتمعات قديما وحديثا ولا يقول به سوى متجرئ على الله وعلى أحكامه.

وتابع: أن المنوط بالجهاد هو الجهة المختصة في البلاد وليس من حق أفراد أو جماعات وأي جماعة تعطى لنفسها هذا الحق فهي محاربة لله ورسوله، وأن الإسلام لا يعرف مصطلح "الدولة الدينية".

أحمد الطيب الأزهر الشريف الفكر الإسلامي السيسي مجلس الوزاء

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