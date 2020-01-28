"أكسا لتأمينات الحياة" مصر توزع حصص أرباح بقيمة ١٢٦ مليون جنيه

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نمو محفظة المنتجات التأمينية للشركات والأفراد وراء ارتفاع عوائد "أكسا مصر"

أعلنت شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، في اجتماع الجمعية العمومية الأخير عن توزيع أرباح، لأول مرة، على المساهمين في الشركة بقيمة 126 مليون جنيه؛ وذلك بعد مرور أربعة أعوام فقط على بداية مزاولة أعمالها في السوق المصرية.

وتجاوزت الإيرادات السنوية لمجموعة شركات أكسا مصر ٣ مليار جنيه، منها ٢ مليار جنيه من الأقساط التأمينية لشركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر، ومليار جنيه من شركة أكسا للتأمين- مصر التي حققت أرباحًا، لأول مرة، منذ طرح منتجاتها في السوق المصرية.

كما تخطى صافي أرباح شركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر ١٢٨ مليون جنيه، بينما تخطى فائض النشاط لشركة أكسا للتأمين- مصر 19 مليون جنيه.

قال أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة أكسا للتأمين مصر، العضو المنتدب في أكسا لتأمينات الحياة- مصر: "مؤشرات الأداء القوية التي نتمتع بها مستمدة من استراتيجية التوسع المستمر التي نتبعها في السوق المصرية، وذلك عبر محفظة متنامية من المنتجات المبتكرة والخدمات التي تتميز أغلبها بكونها الأولى من نوعها، حيث قمنا بابتكارها كي نضع معايير جديدة كلياً لقطاع التأمين في مصر".

وأضاف: "نحن سعداء اليوم بمشاركة نجاحنا مع كل من جعلوا هذا النجاح ممكناً، وهم مساهمونا الذين تعد ثقتهم من العوامل الجوهرية لمواصلة نجاح أكسا مصر، واتساقاً مع إحدى أهم قيم أكسا (العميل أولاً)، فنحن نسعى لنكون شركاء لعملائنا ونضعهم دائمًا في المقام الأول عند اتخاذ أي قرار. كما نبذل قصارى جهدنا لنوفر لهم الحلول التأمينية المبتكرة وخدمات أخرى تكميلية لمساعدتهم في عيش حياة أفضل، وتحقيق أهدافهم براحة بال. هذا المستوى من الالتزام هو الذي يمكّننا من تقديم عوائد مستدامة وملموسة لمساهمينا على استثماراتهم".

ومع إطلاق أكثر من ٣٠ منتجا تأمينيا للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على مدار السنوات الأربعة الماضية، نجحت أكسا مصر في تعزيز التزامها بدعم الأعمال والأفراد عبر تقديم حلول تأمينية تغطي مختلف مجالات التأمين، مثل التأمين على الحياة، والتأمين الطبي، وتأمين الممتلكات، وتأمين السيارات، وتأمين الحماية والادخار، لتقدم الشركة لعملائها الحماية ضد جميع الأحداث غير المتوقعة.

واستكمالاً لاستراتيجية "المكان الواحد" لتصبح أكسا المقدمة لجميع الخدمات التأمينية من خلال قنوات توزيع متعددة لكل العملاء، تواصل أكسا مصر التوسع في محفظة الخدمات والمنتجات ومنافذ التوزيع، كي تقدم المزيد من الخدمات المصممة خِصّيصَى لاحتياجات العملاء، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المتزايدة.

ومن المتوقع طرح خطط تأمينية جديدة للممتلكات قريباً ما إن تحصل على موافقة الجهات المختصة، وسيتم تقديمها عبر شريك أكسا في خدمات التأمين المصرفي، وهو البنك التجاري الدولي، لتكمل أكسا بذلك مجموعة متكاملة من الحلول التأمينية المتوفرة للعملاء عبر جميع فروع البنك التجاري الدولي بأنحاء الجمهورية في عام ٢٠٢٠.

كذلك نجحت أكسا في توفير عدد من سبل التواصل مع العملاء لتصبح عملية التواصل مع الشركة سهلة وميسرة عبر التوزيع المباشر مع مستشاري التأمين المحترفين، وشبكة متنامية من شركائهم من الوسطاء التأمينين، ومنصات التواصل الاجتماعي النشطة، وموقع إلكتروني فعّال. حيث تعزز كل هذه الخطوات من مكانة أكسا كشريك تأميني متواجد لعملائه على الدوام، ليضع بذلك معياراً جديداً للخدمات التأمينية المقدمة للعملاء المصريين.

وأكد قنديل: "التأمين هو خدمة ضرورية، وأكسا عازمة على إتاحة هذه الخدمة عبر نطاق متنوع من المنتجات المصممة للشركات والأفراد، والتي تفي باحتياجات قطاعات عريضة من السكان، مضيفا: نحن نؤمن بقوة أن التأمين ذا الجودة العالية الذي يتمتع بالمرونة الكافية سيوفر للمصريين راحة البال، وسيكون الدافع لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم كأفراد، بينما نحميهم ونؤمنهم في الأوقات الصعبة.

وتأتي الحملة الدعائية الأحدث لشركة أكسا مصر بعنوان "أنت قدها" كرسالة ملهمة تدعم الأفراد لاكتشاف الذات والإيمان بقدراتهم، كما تهدف لزيادة الوعي حول الدور المحوري للخدمات التأمينية في حياة المصريين اليومية.

وصرح خالد الشعراني، نائب رئيس أكسا لتأمينات الحياة، بأن "حملة "أنت قدها" تعكس قيمنا والتزامنا بتغيير مفهوم التأمين في مصر، فنحن نعمل على تمكين الأفراد من تحقيق أحلامهم عبر تدعيم ثقتهم الذاتية، وذلك مع التزامنا بكوننا شركاء لهم في كل مرحلة، مؤكدين لهم دعمنا الدائم.

تأسست مجموعة شركات أكسا مصر في فبراير ٢٠١٥، لتقدم خططًا تأمينية من خلال شركتي أكسا للتأمين التي تقدم مجموعة متنوعة من تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وأكسا لتأمينات الحياة التي تقدم برامج للتأمين على الحياة والاستثمار والصحة والتأمين متناهي الصغر.

ويعمل بشركات أكسا فريق يضم ما يزيد على ٧٥٠ موظفا لخدمة أكثر من مليون عميل لمجموعة الشركات على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم منتجات تأمينية مصممة خصيصى لتلبية احتياجات كل منهم على حدة.

نبذة عن أكسا مصر

هي مجموعة شركات تأمين ذات خطوط أعمال متعددة هي: منتجات تأمين عامة، وتأمين على الحياة، وخدمات حماية تأمينية، وتأمين طبي، وخطط للتأمين على المشروعات متناهية الصغر.

تقدم أكسا منتجات التأمين العامة عبر شركة أكسا للتأمينات العامة مصر (ش. م. م)– المسجلة تحت رقم 35 لعام 2015، في سجل شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

أما منتجات التأمين على الحياة وخدمات الحماية التأمينية الأخرى، فتقدمها شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر (ش. م. م)- المسجلة تحت رقم 12 لعام 1999 في سجل شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ولتعزيز تواجدها في مصر وتغطية كافة الجوانب التأمينية، قامت أكسا في ديسمبر 2015 بالاستحواذ على شركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة (CIL) ش. م. م – إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين على الحياة في مصر.