بعد إقراره.. برلماني: قانون "الزراعة العضوية" يزيد الناتج القومي للبلاد

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الزراعة العضوية، الذي وافق عليه البرلمان نهائيًا خلال جلساته العامة الأحد الماضى، يعد من القوانين الهامة التي تهدف لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي للحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة بما يزيد من الناتج القومي للبلاد.

وأضاف "ضيف"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يشجع على استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها في الزراعة، بدلًا من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية المخلقة، التي لها تأثيرات ضارة على الصحة وينتج عنها أمراض مختلفة.

وتابع: "تطبيق القانون سيؤدي إلى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليًا وعالميًا، وبالتالي سيزيد من الصادرات الزراعية المصرية للخارج، ما يعنى زيادة الإنتاج القومي للبلاد".

وأوضح أن هناك فائدة كبيرة من وراء القانون، وهي ضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطن المصري، لاسيما وان القانون منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للاشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المحاصيل الزراعية وكذلك المصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة توعية المستثمرين الصغار في قطاع الزراعة وجميع المزارعين بذلك القانون وأهدافه وأهميته، حتى يتم التوسع في تطبيقه، وزراعة مساحات كبيرة باستخدام الأسمدة العضوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.