بعد نشر مصراوي للفيديو.. إقالة مجلس إدارة دار نهر الحياة لرعاية الأيتام

كتب- محمد سامي:

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية نهر الحياة برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان، وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والاشراف على أنشطتها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تابعت باهتمام بالغ الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتم فيه الاعتداء على إحدى الفتيات باستعمال عصا خشبية في دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان.

وقد وجهت القباج على الفور محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بإجراء التدخلات اللازمة، وأفاد بأن الواقعة تعود لشهر ديسمبر، وأنها محل تحقيق وأن من قامت بالاعتداء هي الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام.

وتحرر عن الواقعة، محضر بالواقعة برقم 1161 لسنة 2020 جنح أول العاشر، وقد قامت النيابة بعمل محضر ضبط وإحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء حيث يتم الآن التحقيق معها في سراي النيابة.

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