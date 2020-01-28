​وزيرة البيئة: حل نحو 6 آلاف شكوى العام الماضي

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن دور الوزارة قائم على التأكد من دمج البعد البيئي في كافة الخطط والاستراتيجيات بكافة الوزارات.

وأضافت فؤاد، أن الوزارة تعمل على حق الانسان فى المعرفة وأعدت استراتيجية الاتصال البيئي وإطلاق مبادرة "اتحضر للاخضر" لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وزراعة 10 آلاف شجرة في أسبوعين، مشيرة إلى أن رعاية الرئيس لهذه المبادرة تعد رسالة قوية بأن البيئة أصبحت من أولويات الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن دور الوزارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وأكدت وزيرة البيئة على حرصها على إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في الوزارة بالتوازي مع خدمة المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتدريب العاملين فيها للعمل في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت الوزيرة على أن وزارة تعمل على مواجهة تحديات كثيرة في ملف البيئة من خلال البحث والدراسة وزيادة الوعي لدى المواطنين، مشيرة إلى قيام جهاز المخلفات بإنشاء منظومة متكاملة للمخلفات تقوم على التخطيط والرقابة، مع البدء فى تنفيذ البينية التحتية والتى سيتم الانتهاء منها خلال عامين في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والانتاج الحربي.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تدرس تقييم أثر بيئي لكافة المشروعات مع مراعاة مسار التنمية، مشيرة إلى أنه جرى التعامل مع 7555 دراسة تقييم أثر بيئي خلال العام الماضي، والاتفاق مع بعض البنوك لتوفير حزم تمويلية للاصحاح البيئي بالمصانع، مضيفة إلى قيام الوزارة بإخلاء مخزن الصف من اللاندين حفاظا على البيئة وحقوق الانسان فى بيئة نظيفة وآمنة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الانتهاء من استراتيجية المخلفات الزراعية بما يتوافق مع طبيعة المحاصيل الزراعية فى كل محافظة، كما أن الوزارة تعمل حاليا على قضية المخلفات الخطرة والمخلفات الالكترونية ودمج القطاع غير الرسمي في هذا المجال.

ولفتت إلى أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني حيث تُدرب السيدات في المحميات على الأشغال اليدوية وتطوير البنية التحتية للمحميات، كما تعمل الوزارة على دمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت فؤاد أن الوزارة استقبلت 5999 شكوى خلال العام الماضي حيث تم الاستجابة لتلك الشكاوى بنسبة 100% طبقا للمعايير الخاصة بإنهاء الشكاوى.