"طاقة النواب" تنتقد نقص بنزين 80.. وممثل البترول يرد

كتبت - ميرا إبراهيم:

استعرض نواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة عصام بركات وكيل اللجنة، أزمة نقص بنزين 80 بمحطات الوقود، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة.

وانتقد النائب سعيد طعيمة، عضو اللجنة، النقص الشديد في توفير بنزين 80 بمحطات البنزين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، في حين أنه قائم ولم يلغى، الأمر الذي يلقي بأعباء على بسطاء المواطنين الذين يستخدمونه لارتفاع الشرائح الأخرى عليهم.

وقال عضو مجلس النواب، موجهًا حديثة إلى مسؤولي وزارة البترول: "الناس بتقف في طوابير أمام محطات البنزين للحصول علي خدمة لكنهم لا يجدوها، وهذا يحمل في طياته اذلال لهم، في حين أنهم يدفعون مقابل هذه الخدمة".

وعلق محمد حسن رضوان، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، بتأكيده أن إمداد المحطات ببنزين (80) حسب الطلب في ضوء استهلاك المواطنين، لافتاً إلي أنهم بصدد إنشاء محطات جديدة ستركز على ضخ بنزين (80) على مستوى الجمهورية.

وقدم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، تعهد بإرسال قائمة بمحطات البنزين الجديدة المزمع إنشائها إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مع بحث المناطق التي تناولها النواب في طلبات الإحاطة وتزويدها ببنزين 80.