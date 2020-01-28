"ماكدونالدز" تحتفل مع الأطفال ذوي الهمم ضمن أولمبياد ٢٠٢٠ -فيديو

كتابة وتصوير- أحمد لطفي:

نظمت شركة "ماكدونالدز مصر"، أمس الاثنين، احتفالية للأطفال ذوي الهمم، في إطار رعايتها لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص "مصر 2020" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُقام باستادي القاهرة والدفاع الجوي في الفترة من 26 وحتى 31 يناير الجاري.

وستشهد البطولة مشاركة 768 لاعبًا ولاعبةً من 42 دولة إفريقية، وتعد أولى الألعاب في العالم التي يتساوى فيها عدد اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبات الإناث، متخطيةً بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التي أُقيمت بأبوظبي في مارس 2019.

وتضمنت احتفالية الشركة التي استضافها استاد القاهرة أمس، مجموعة من الأنشطة والعروض الترفيهية للأطفال. وأقامت الشركة منطقة خاصة لصغار اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات.

يُذكر أن مصر تختتم رئاستها للاتحاد الإفريقي باستضافتها للبطولة، وذلك بعد النتائج الباهرة على المستويين الإفريقي والدولي، والتي تحققت منذ تسلَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس الغيني ألفا كوندي، في فبراير الماضي. بجانب استضافة مصر عديدًا من الأحداث والملتقيات الكبرى؛ مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في شهر يونيو الماضي، وكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا في شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ملتقى الشباب العربي الإفريقي بمحافظة أسوان، الذي استمر 3 أيام.

وفي هذا الإطار، قال علاء فتحي، المدير العام لشركة "مانفودز مصر": "شرفٌ لنا أن نكون أحد الرعاة الرسميين لهذا الحدث الدولي الذي يأتي في إطار جهود (ماكدونالدز) لدعم ذوي القدرات الخاصة كجزء من مبادرات الشركة التي تهدف إلى ترك أثر إيجابي على حياة الأطفال؛ باعتبارهم عنصرًا وركيزة أساسية في بناء المجتمع".

وأضاف فتحي: "الشركة تولِي اهتمامًا خاصًّا بالأطفال؛ حيث قامت برعاية حملة التوعية ودمج أطفال التوحُّد، بالإضافة إلى المشاركة في مشروع الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التضامن وجمعية خير وبركة، بجانب الأنشطة التي تهتم برعاية ودمج الأطفال الأيتام، ودور الشركة في تحسين معيشة الأطفال في منطقة عزبة خير الله".

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