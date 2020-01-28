اتحاد المصريين بالخارج: لا إصابات بين الجالية المصرية بفيروس كورونا في الصين

كتب – يوسف عفيفي:

قال المهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن الاتحاد يكثف جهوده واهتماماته للتواصل مع قياداته المنتشرة في الصين للاطمئنان على أحوال الجالية المصرية هناك، موضحا أن الجميع أكدوا أن المصريين هناك في حاله جيدة بالرغم من استنفار الحكومة الصينية في كل مكان هناك خصوصاً في ولاية ووهان التي يسيطر عليها فيروس كورونا.

وأكد علي في بيان اليوم الثلاثاء، عدم وجود إصابات بين المصريين في الصين، والجميع في مختلف المدن بحالة جيدة بمن فيهم الطلبة المصريين الدارسين هناك، والمصريون هناك يلزمون منازلهم شأن الجميع والقادمين إلى الصين يلزمون فنادقهم ولا يوجد خطر من ذلك إلا خوفهم من نفاذ كميات المواد الغذائية التي قام بعضهم بتخزينها.

وثمن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، دور السفارة المصرية في بكين التي تصدر بيانات توعوية بين الحين والآخر، وتسجل بيانات المصريين هناك من الوافدين والطلبة والمقيمين.

من جانبه، أعلن علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، التواصل مع أبناء الجالية المصرية في أماكن متنوعة بالصين للاطمئنان على صحتهم، موضحا أن جميعهم بخير، موضحا أن وزارة الصحة الصينية، بالصين، أصدرت بيانا يطمئن فيه المواطنين من وباء الكورونا الذي لا يهاجم جميع الأشخاص بل يهاجم بعض المرضى وأصحاب المناعة الضعيفة.

وأضاف أن المرضى المشتبه فيهم يقيمون في مكان مختلف والمرضى يقيمون في مكان آخر، لافتا إلى تعليق حركة القطارات وبعض الرحلات الجوية أيضاً ضماناً لعدم تسريب العدوى إلى الدول الأخرى.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أعلنت أن سفارة مصر في الصين تبذل جهدًا كبيرًا مع المصريين هناك بسبب فيروس كورونا، نافية في الوقت ذاته إصابة أي مصري هناك بالفيروس حتى الآن، موضحة أن هناك طلبة مصريين في الصين، قائلة: "ربنا يسلم ومحدش يصاب بالمرض"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتخذ أي دولة أجنبية قرارًا بإجلاء رعاياها من الصين بسبب الفيروس، ولكن لو حدث ما يستلزم قرار بإجراء الجالية المصرية من الصين سيتم اتخاذ القرار.

وأعلنت دولة الصين إصابة العديد من الأشخاص بعدوى فيروس كورونا الجديد، غالبيتهم في الصين، وتوفي أكثر من 56، بحسب آخر حصيلة رسمية، وبعد أن كان ظهور الفيروس الأول في مدينة ووهان الصينية، عبر الحدود وسجل إصابات في دول أخرى، وفيما يلي قائمة بالدول التي أعلنت رصد إصابات مؤكدة على أراضيها.