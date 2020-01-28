وزير قطاع الأعمال: إنشاء ألف محطة شحن سريع لتشغيل السيارات الكهربائية

كتب- أحمد علي:

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر تشمل إنشاء وزارة الكهرباء 1000 محطة شحن سريع بقدرة 50 كيلو وات خلال فترة ثلاث سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة.

جاء ذلك خلال استعراض خطة عمل وزارة قطاع الأعمال بشأن إنتاج السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وأشار توفيق إلى أن عام 2020 سيشهد توقيع الاتفافيات الخاصة بإطلاق السيارات الكهربائية في مصر، لافتا إلى أن الجانبين المصري والصيني تبادلا الزيارات من أجل بحث سبل التعاون في إنتاج السيارة الكهربائية، وسيتم إعداد دراسة جيدة لموضوع الشحن الكهربائي قبل إطلاق السيارات الكهربائية.

ونوه توفيق بأن محطات الشحن الكهربائي ستكون متوافرة في أماكن متنوعة، كما سيتم مراعاة حاجة سيارات التاكسي إلى محطات للشحن البطيء، لافتا إلى وجود حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية فى إطار جهود الوزارة لدراسة تجارب الدول في إنتاج السيارات الكهربائية وأهمها التجربة الصينية، ومن بينها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسي الأبيض محل الأسود فى 2006 يستهدف 3% سنوياً من الأسطول بواقع 11 ألف سيارة.

وأضاف توفيق أن المحفزات تشمل أيضا إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بإحلال 5% سنوياً من أسطول السيارات الخاص بها بما يعادل حوالى 7 آلاف سيارة، إلى جانب منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محلياً لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشرط أن تتميز بمدى سير التي تسير أكثر من 400 كم في الشحنة الكاملة الواحدة.