التأمين الصحي في بورسعيد.. 17 ألف أسرة تسجل وفحص 19 ألف مواطن

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب كافة الجهات المعنية، لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد باعتبارها تعد نموذجاً، تمهيداً لتطبيق تلك المنظومة في باقي محافظات الجمهورية، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الاجراءات والخطوات المتعلقة بالمنظومة والخدمات المقدمة من خلالها، سعياً لتلافي أي ملاحظات قد تظهر أثناء التطبيق، خاصة أننا مقبلون على تطبيق المنظومة في 5 محافظات أخرى، جارٍ الإنتهاء من تسجيل مواطنيها حالياً.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، التأكيد على أن الدولة تسعى من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى وجود نظام تكافلي اجتماعي، يقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، مشدداً في الوقت ذاته على توفير الدولة لكافة المتطلبات والاحتياجات التي تضمن تحقيق الاستدامة في تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد وسائر المحافظات التي سيتم بدء التطبيق بها، هذا إلى جانب التأكد من جودة الإدارة والتشغيل لمختلف مراحل التطبيق، وما يتعلق بصيانة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وكذا الأجهزة الطبية المختلفة، وصولاً لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملاحظات التي ظهرت أثناء تطبيق المنظومة فىي محافظة بورسعيد، وطرح عدد من المقترحات للتعامل معها بما يسهم في تقديم خدمة متميزة للمواطنين، كما قدم محافظ بورسعيد عرضا حول آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق المنظومة حتى يوم 23 يناير الجاري تم تسجيل 572194 فرداً، يمثلون 173933 أسرة، كما أوضح أن إجمالي عدد مرضى الذين ترددوا على عيادات مستشفيات (التضامن – السلام- الزهور- بورفؤاد – الرمد – النسا – النصر) وصل إلى 302273 مريضاً، بينما وصل إجمالي عدد المرضى الذين أجري لهم الفحوصات إلى 197745 مريضاً، كما تم إجراء عمليات (صغرى – متوسطة- كبرى – ذى طابع خاص) لعدد 15417 مريضا.