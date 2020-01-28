غرفة المنشآت الفندقية والسياحية: الفنادق والمطاعم آمنة تماما من فيروس كورونا

كتب – يوسف عفيفي:

قال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية آمنة تماما وتعمل بالمعايير الدولية من الغذاء والصحة والسلامة والنظافة والخدمات المقدمة للزائرين وليس هناك ما يقلق من فيروس كورونا المنتشر حاليا في بعض الدول الأجنبية خاصة الصين.

وأوضح الشاعر في تصريحات لمصراوي، أن الغرفة تعمل بشكل طبيعي ولا داعي للقلق ولم تظهر حالات في مصر تدعوا لذلك، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أبلغتنا أن الأمور طبيعية وتحت السيطرة تماما والإجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالات تأتي أولا من وزارة الصحة ونسير عليها جميعا.

وأكد أن الإجراءات الطبيعية التي تتبعها الفنادق تسير بشكل طبيعي وبصفة مستمرة، ولا يوجد ما يؤثر على الوضع الحالي في مصر والسياحة المصرية، نظرا لأن حركة السياحة الصينية الوافدة من الصين ضئيلة خلال الموسم الحالي وتوقفت الآن بعد حظر الطيران.

وقال إن السائح الصيني يتميز بجولاته السياحية في مصر، خاصة السياحة الثقافية: المتاحف والمعابد والمناطق الأثرية.

من جانبه، قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة تتابع مع المنشآت والمطاعم السياحية الحالة الصحية والنظافة، وذلك بعد انتشار الفيروس "كورونا" في الصين، مشددا على نظافة الفنادق والمطاعم السياحية بشكل مستمر.

وشدد المصري في تصريحات لمصراوي، على ضرورة الانتباه من الفيروس المنتشر في عدة دول أجنبية خاصة الصين، حيث إنه خطير للغاية ويجب تزويد النظافة والاعتناء بالطعام والشراب، مشيرا إلى أن الفيروس سيكون له تأثير سلبي على الحركة الوافدة لمصر خلال الأيام المقبلة لحين ما يتم حصر الأعداد المصابة على أن تعود الحركة السياحية مرة أخرى.

وأعلنت دولة الصين إصابة العديد من الأشخاص بعدوى فيروس كورونا الجديد، غالبيتهم في الصين، وتوفي أكثر من 56، بحسب آخر حصيلة رسمية، وبعد أن كان ظهور الفيروس الأول في مدينة ووهان الصينية، عبر الحدود وسجل إصابات في دول أخرى، وفيما يلي قائمة بالدول التي أعلنت رصد إصابات مؤكدة على أراضيها.

وقال خيري محمد، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن انتشار فيروس كورونا في بعض الدول المصدرة لحركة السياحة لمصر، خاصة الصين سيكون له تأثير سلبي على الحركة الوافدة لمصر، خاصة بعد حظر الحكومة الصينية الطيران الخارجي والداخلي لك الدول.