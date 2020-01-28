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وفد كنسي بالحبشة يزور المتحف القبطي بالقاهرة

01:16 م الثلاثاء 28 يناير 2020
وفد كنسي بالحبشة يزور المتحف القبطي بالقاهرة

وفد كنسي بالحبشة يزور المتحف القبطي

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل المتحف القبطي بالقاهرة، وفدا كنسيا من الحبشة ممثلا في الأسقف "أغريغوريوس" أسقف مدينة "شو" والقس جبراياسوس ممثل الكنيسة الأثيوبية بمصر والدياكون "أديس" عن الكنيسة الأثيوبية بمصر، بصحبة الأب أنجيلوس النقادي.

وبحسب بيان اليوم، كان في استقبالهم جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي حيث اصطحبتهم في جولة داخل المتحف.

وأبدى الوفد، إعجابهم بكل ما يحويه المتحف القبطي من مجموعات أثرية فريدة وموقعه المتميز في مجمع الأديان حيث يحيط به الكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجه وجامع عمرو ابن العاص ومعبد بن عزرا، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية وتسجيل كلمة شكر بدفتر الزيارات الخاص بالمتحف.

المتحف القبطي القاهرة الكنيسة الأثيوبية بمصر

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