أمين لجنة الأخوة الإسلامية يهنئ وزير الدعوة السعودي بعد حصوله على وسام العلوم

كتب - محمود مصطفى:

هنأ المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة تكريمه بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده الدعوية التي يقوم بها وسعيه لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ودوره داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في التصدي للفكر المتطرف.

وقال "عبد السلام" في بيان له الثلاثاء، إن "‏‏تكريم وزير الشؤون الإسلامية السعودي مستحق لشخص بذل جهدًا حقيقيًا في دعم الوسطية والاعتدال ومواجهة التشدد و العنف والتطرف".

وأشار أمين عام اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية إلى اللقاءات التي جمعته بالدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والتي وجد فيها رجل لديه رغبة صادقة في تعزيز الفكر الوسطي ومواجهة التشدد والتطرف، ورؤية معبرة في الانفتاح على الثقافات وقبول الآخر.