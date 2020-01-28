رئيس جهاز مدينة بدر يعقد لقاءات مع السكان لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عدة لقاءات مع سكان المناطق المختلفة بالمدينة لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك فى إطار التواصل المستمر والمباشر مع سكان المدن الجديدة.

وأوضح مندور، أنه تم عقد لقاء مع عددٍ من سكان حى الصفوة(حى ثانى سابقا) تناول عرض بعض الشكاوى المتعلقة بمخلفات الأشجار، والنظافة، وزيادة المخابز البلدية بالحى، وكذا مناقشة خطوط سير منظومة النقل الجماعي بالمدينة لتحقيق الاستفادة لسكان الحى، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بسرعة حل المشكلات ودراسة المقترحات، تمهيداً لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة فى أسرع وقت.

وأضاف مندور، أنه تم عقد لقاء آخر مع سكان الحيين (6 - 7)، وتم الاستماع لمطالب وشكاوى سكان الحيين، والمتعلقة بزيادة صناديق القمامة، وتوصيل شبكة الغاز الطبيعى بالمناطق كافة، وتوفير الإضاءة الكافية بالشوارع الرئيسية والفرعية وغير ذلك، مشيراً إلى أن السكان أثنوا خلال اللقاء، على الجهود المبذولة من جهاز المدينة فى توفير الخدمات كافة، وكذا الاستجابة السريعة لعقد اللقاء معهم.